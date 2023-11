CONCOURS DE CRÉATION LYCÉEN e-artsup Bordeaux Bordeaux, 17 novembre 2023T 09:00, Bordeaux.

CONCOURS DE CRÉATION LYCÉEN Vendredi 17 novembre, 09h00 1

Tu as entre 15 et 18 ans ? Tu aimes dessiner ? C’est le moment de nous faire peur ! Dessine ta pire frayeur et tente de remporter une tablette graphique WACOM ou d’être le grand vainqueur de notre Prix Instagram’Art sur notre compte @eartsup du 7 octobre au 17 novembre 2023 (23h59) ! Retrouvez toutes les informations et modalités pour participer en cliquant sur « En savoir plus ».

Créée en 2001 e-artsup, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de marketing, tech et business.

