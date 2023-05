Journée Portes Ouvertes e-artsup Bordeaux e-artsup Bordeaux, 17 juin 2023 13:30, Bordeaux.

Tu veux t’orienter vers les métiers créatifs ? Viens nous rencontrer et t’informer sur les cursus et débouchés de nos formations. Un pôle orientation et un pôle candidature seront disponibles. Au programme : exposition des travaux de 1ʳᵉ année en filière Game, Animation et Design graphique, animations et rencontres.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur.

e-artsup Bordeaux 51 Rue Camille Godard 33300 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde