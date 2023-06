EXODE • Compagnie Les Parcheminiers BORDEAUX, Cour d’honneur de l’Hôpital Saint-André Bordeaux, 24 juillet 2023, Bordeaux.

Mise en scène de l’errance

Ce duo-là nous remue avec délicatesse. L’un à la danse, l’autre à la musique live, ils composent ensemble une performance émouvante autour de l’exil. À la naissance du projet, une fascination de Thomas Queyrens pour la mobilité, le voyage, choisi ou contraint. Le concept d’exode interpelle tout particulièrement l’artiste, qui se penche sur ses rouages constitués de l’instinct de survie et de la quête de liberté. Il puise son inspiration dans les personnages du sculpteur Bruno Catalano (des voyageurs dont le corps semble partiellement effacé), les photos du correspondant de guerre Serguey Ponomarev, les scénographies « en désordre » du metteur en scène Alain Platel. À ses côtés, armée d’une guitare électrique, d’un piano, d’un harmonica et de sa voix profonde, Emilie Caumont enveloppe les mouvements du danseur et les oriente avec des notes qui évoquent les univers de PJ Harvey, Nick Cave, Jeff Buckley ou encore Ennio Morricone. Une performance audacieuse et émouvante.

—

Avec Thomas Queyrens (danse) et Émilie Caumont (musique) • Chorégraphie et interprétation : Thomas Queyrens • Création musicale et performance live : Émilie Caumont

Photo : RAS Production

—

☀️ LUNDI 24.07 À 17H suivi d’une discussion conviviale avec les artistes et la docteure Claire Mestre, responsable de l’Unité des Consultations transculturelles du CHU de Bordeaux

☀️BORDEAUX Cour d’honneur de l’Hôpital Saint-André, entrée Place de la République 33000 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC

☀️ DURÉE : 35 min

☀️ GRATUIT sur réservation obligatoire (ouverture des réservations le 23.06) : https://my.weezevent.com/exode-cie-les-parcheminiers-ete-metropolitain

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation annulée > Annulation confirmée le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

Une représentation mise en œuvre en complicité étroite avec le CHU de Bordeaux

________________

En savoir plus sur la Compagnie Les Parcheminiers

________________

Extrait du spectacle

https://youtu.be/VgnzFscAfgs

________________

Prochains Exode à Parempuyre le 26.07, Villenave-d’Ornon le 24.08 et Blanquefort le 25.08.

—

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

—

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T17:00:00+02:00 – 2023-07-24T17:35:00+02:00

©RAS Production