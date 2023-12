Prix Johanna Schopenhauer 2024 Consulat Général d’Allemagne Bordeaux, 22 janvier 2024, Bordeaux.

Remise des prix franco-allemands lancés par la Maison de l’Europe en partenariat avec le Consulat Général d’Allemagne, l’ADEAF – Nouvelle-Aquitaine et le département d’études germaniques de l’Université Bordeaux Montaigne.

Un pot de l’amitié offert par le Consulat Général suivra cette cérémonie.

Sur réservation uniquement : gw.lamarque@europe-bordeaux.eu

Consulat Général d’Allemagne, 35 cours de Verdun, Bordeaux

