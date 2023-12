Récital de musique : Die Winterreise/Voyage d’hiver de Franz Schubert Consulat Général d’Allemagne Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Récital de musique : Die Winterreise/Voyage d’hiver de Franz Schubert Consulat Général d’Allemagne Bordeaux Samedi 20 janvier 2024, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-20 19:00

Fin : 2024-01-20 20:30

Semaine de l’Amitié Franco-Allemande Samedi 20 janvier 2024, 19h00 1

Piano : Guillaume Flamen – Baryton : Martin Mogendorf

Un pot de l’amitié offert par le Consulat Général suivra ce concert.

Sur réservation uniquement :

gw.lamarque@europe-bordeaux.eu

Samedi 20 Janvier 2024 à 19h00

Consulat Général d’Allemagne, 35 cours de Verdun, Bordeaux

Consulat Général d’Allemagne 35 cours de Verdun Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33000 Gironde