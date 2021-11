Bordeaux Gironde Cirque Arlette Gruss Place des Quinconces à Bordeaux Bordeaux Catégorie d’évènement: Gironde

Cirque Arlette Gruss Place des Quinconces à Bordeaux Bordeaux, 17 décembre 2021 14:00, . 17 décembre 2021 – 29 janvier 2022 Sur place 17 https://the-place-to-be.fr/evenement/cirque-arlette-gruss-a-bordeaux/ CHAPITEAU ARLETTE GRUSS avec le spectacle “Excentrik” Cirque Arlette Gruss Place des Quinconces à Bordeaux Du 17 décembre 2021 au 30 janvier 2022 Gravissons les marches du temple des rêves et envolons-nous vers les étoiles ! Guidée par Jack, une créature aussi excentrique qu’attendrissante, notre incroyable troupe vous invite à vivre une « célébration de l’humanité » sans précédent dans l’histoire du cirque. Sur fond de numéros absolument inédits et parfois même révolutionnaires, la nouvelle génération dorée « made in Arlette Gruss » actionne la machine à réinventer le cirque pour un voyage de deux heures exquis et inoubliable. En savoir plus Bordeaux Gironde Gironde vendredi 17 décembre – 14h00 à 22h00

samedi 18 décembre – 14h00 à 22h00

dimanche 19 décembre – 14h00 à 22h00

lundi 20 décembre – 14h00 à 22h00

mardi 21 décembre – 14h00 à 22h00

mercredi 22 décembre – 14h00 à 22h00

jeudi 23 décembre – 14h00 à 22h00

vendredi 24 décembre – 14h00 à 22h00

samedi 25 décembre – 14h00 à 22h00

dimanche 26 décembre – 14h00 à 22h00

lundi 27 décembre – 14h00 à 22h00

mardi 28 décembre – 14h00 à 22h00

mercredi 29 décembre – 14h00 à 22h00

jeudi 30 décembre – 14h00 à 22h00

vendredi 31 décembre – 14h00 à 22h00

samedi 1er janvier 2022 – 14h00 à 22h00

dimanche 2 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

lundi 3 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mardi 4 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mercredi 5 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

jeudi 6 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

vendredi 7 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

samedi 8 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

dimanche 9 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

lundi 10 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mardi 11 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mercredi 12 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

jeudi 13 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

vendredi 14 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

samedi 15 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

dimanche 16 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

lundi 17 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mardi 18 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mercredi 19 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

jeudi 20 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

vendredi 21 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

samedi 22 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

dimanche 23 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

lundi 24 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mardi 25 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

mercredi 26 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

jeudi 27 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

vendredi 28 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

samedi 29 janvier 2022 – 14h00 à 22h00

Détails Heure : 14:00 - 22:00 Catégorie d’évènement: Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Gironde lieuville Bordeaux