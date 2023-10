Luminiscence, l’expérience multi-sensorielle à la cathédrale Saint-André de Bordeaux Cathédrale Saint-André, Bordeaux Bordeaux, 13 octobre 2023 19:30, Bordeaux.

Voyage dans l’histoire de la cathédrale, Luminiscence invite à revivre l’émotion qu’ont cherché à susciter ses bâtisseurs et celle ressentie par les millions de visiteurs au fil des siècles. 13 octobre – 15 décembre 1

https://luminiscence.fr/

Ce qui vous attend

Une expérience immersive son et lumière dans une des plus belles cathédrales de France

Remontez les siècles à travers ce spectacle en trois volets sur les mystères de la cathédrale

Un dispositif de vidéo mapping et de sonorisation 3D à la pointe de la technologie

⛪ L’occasion unique de venir (re)découvrir un lieu emblématique du patrimoine

‍ ‍ Un moment magique à partager entre amis ou en famille

Infos

Date : à partir du vendredi 13 octobre 2023

⏳ Durée : 45 minutes (parcours immersif de 15 minutes dans le déambulatoire et 30 minutes de spectacle assis dans la nef)

Lieu : Cathédrale Saint André de Bordeaux

Âge requis : ouvert à tous

♿ Accessibilité : accessible aux personnes à mobilité réduite

Une partie des recettes sera reversée à la conservation du patrimoine de la cathédrale et à la reconstruction des grandes orgues

Description

Plongez dans une expérience multisensorielle unique en redécouvrant l’une des plus belles cathédrales de France comme vous ne l’avez jamais vue auparavant ! Véritable voyage dans le temps et dans l’histoire de la Cathédrale Saint-André, LUMINISCENCE invite petits et grands à revivre l’émotion originelle, celle qu’ont cherché à susciter ses grands bâtisseurs au XIIème siècle, et surtout celle des millions de personnes qui ont visité ce lieu emblématique au fil des siècles suivants. C’est notamment dans cette cathédrale qu’ont eu lieu d’historiques mariages, comme celui d’Aliénor d’Aquitaine avec Louis VII en 1137 ou de Louis XIII avec Anne d’Autriche en 1615. Equipé de projecteurs haute définition et d’une sonorisation 3D spatialisée, chaque recoin de ce lieu sacré s’illumine, vous enveloppant d’une aura luminescente tout au long de l’expérience. Avec LUMINISCENCE, vivez un voyage exceptionnel, à la croisée de la téléportation et du voyage temporel. Achetez vos billets pour LUMINISCENCE à Bordeaux !

Cathédrale Saint-André, Bordeaux Place Pey Berland Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde