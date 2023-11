The Musical Box Commemorates 50th Anniversary Casino Théâtre Barrière Bordeaux, 11 avril 2024, BORDEAUX.

The Musical Box Commemorates 50th Anniversary Casino Théâtre Barrière Bordeaux. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:30 (2024-04-10 au ). Tarif : 39.0 à 64.5 euros.

(1-1123063/2-1123062/3-1123061) LE CASINO BARRIERE BORDEAUX présente en accord avec LOS PRODUCTION ce spectacle Il y a 50 ans, Genesis offre Selling England by the Pound et change l’histoire du Rock Nous sommes en 1973 – PETER GABRIEL arbore d’étranges costumes sur scène et GENESIS atteint son apogée musicale pour produire les sons et images iconiques d’une génération rendus maintenant culte. UN CLASSIQUE INTEMPOREL. THE MUSICAL BOX, ayant accueilli sur scène PHIL COLLINS et STEVE HACKETT et acclamé par plus d’un million de spectateurs dans les salles les plus prestigieuses du monde tel que le ROYAL ALBERT HALL de Londres et L’OLYMPIA de Paris, présentera SELLING ENGLAND BY THE POUND, le concert emblématique de 1973 dans ses moindres détails – dès l’automne 2023. FAITES UN VOYAGE DANS LE TEMPS PETER GABRIEL – « TMB recrée très fidèlement ce que Genesis a fait. Je les ai vu à Bristol avec mes enfants pour qu’ils puissent connaître ce que leur père faisait à l’époque » PHIL COLLINS – « Ce n’est pas un groupe hommage, ils ont pris une période et l’ont fidèlement recréé comme une production théâtrale le ferait » Réservations PMR : 05 56 69 49 00 The Musical Box

Casino Théâtre Barrière Bordeaux BORDEAUX Rue Cardinal Richaud Gironde

