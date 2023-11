Kyle Eastwood- Eastwood By Eastwood Casino Théâtre Barrière Bordeaux, 31 mars 2024, BORDEAUX.

Kyle Eastwood- Eastwood By Eastwood Casino Théâtre Barrière Bordeaux. Un spectacle à la date du 2024-03-31 à 18:00 (2024-03-31 au ). Tarif : 39.0 à 49.5 euros.

LE CASINO BARRIERE BORDEAUX EN ACCORD AVEC V.O MUSIC (1-1123063 / 2-1123062 /3-1123061) présente ce concert Avec une dizaine d’albums à son crédit, Kyle Eastwood n’a pas cédé sur son désir. S’il fait des apparitions, plus jeune, sur les écrans, il décide au sortir de l’adolescence de se consacrer au jazz. Tout en composant plusieurs musiques pour son père (Mystic River, Million Dollar Baby ou Letters From Iwo Jima), il confirme sa carrière de leader au fil des ans. Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche traditionnelle et mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. « Le cinéma est ma seconde passion » avoue-t-il. Il paraissait donc naturel, qu’aujourd’hui, son quintet se penche sur les bandes originales de film. Kyle Eastwood propose ici« Eastwood by Eastwood » basé sur le répertoire des musiques des films de Clint mais interprétées en quintet. The Eiger Sanction écrit par John Williams pour Clint Eastwood, Impitoyable et Sur la Route de Madison composés par Lennie Niehaus, Gran Torino et Lettre d’Iwo Jima écrits par Kyle Eastwood et Michael Stevens, L’Inspecteur Harry et Magnum Force écrits par Lalo Schiffrin, Mémoires de nos pères composé par Clint Eastwood et arrangé par Kyle Eastwood, le Bon, la Brute et le Truand et Pour une poignée de dollars composés par Ennio Morricone. Distribution : Kyle Eastwood – contrebasse et basse Andrew McCormack – piano Chris Higginbottom : batterie Quentin Collins : trompette et bugle Brandon Allen – saxophones N° téléphone accès PMR : 05 56 69 49 00 Kyle Eastwood Kyle Eastwood

Casino Théâtre Barrière Bordeaux BORDEAUX Rue Cardinal Richaud Gironde

39.0

EUR39.0.

