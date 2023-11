Rencontres – Ballet Julien Lestel – Tournée Casino Théâtre Barrière Bordeaux, 10 février 2024, BORDEAUX.

Rencontres – Ballet Julien Lestel – Tournée Casino Théâtre Barrière Bordeaux. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:30 (2024-02-01 au ). Tarif : 34.0 à 49.5 euros.

(L-R-21-1612/1609/1610) Le CASINO BARRIERE TOULOUSE présente en accord avec OPERA BALLET PRODUCTION ce spectacle RENCONTRES BALLET JULIEN LESTEL Choreìgraphie : Julien Lestel Musiques : Ezio Bosso /Chet Baker LumieÌres : Lo-Ammy Vaimatapako Costumes : BJL Production : Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production Création 2023 Dureìe : 1heure Avec les danseurs du Ballet Julien Lestel Dans la ligneìe des Jiriì Kyliaìn, Ohad Naharin ou encore Crystal Pite, le choreìgraphe Julien Lestel impose un style singulier avec ses creìations résolument modernes, uniques, estheìtiques et puissantes. Cette pièce chorégraphique a pour thème les rencontres. Il s’agit d’explorer le champ des possibles qu’elles offrent, la manière dont elles tracent le chemin de notre existence et façonnent l’être que nous sommes. Elles sont les fils du tissage structurant les liens qui nous relient les uns aux autres. Elles nous révèlent à nous-mêmes tout en nous donnant l’occasion de nous ouvrir aux autres et au monde. Une rencontre peut venir du hasard, mais encore faut-il saisir l’instant qui nous l’offre et savoir sortir de soi pour accueillir l’autre dans sa différence. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 05 61 333 777 Compagnie Julien Lestel

Votre billet est ici

Casino Théâtre Barrière Bordeaux BORDEAUX Rue Cardinal Richaud Gironde

34.0

EUR34.0.

Votre billet est ici