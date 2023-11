D.I.V.A. Opus 2 Casino Théâtre Barrière Bordeaux, 27 janvier 2024, BORDEAUX.

D.I.V.A. Opus 2 Casino Théâtre Barrière Bordeaux. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 29.0 à 44.0 euros.

LE CASINO BARRIERE DEAUVILLE (L-R-22-003779&003967&003969) EN ACCORD AVEC PROMETHEE PRODUCTIONS PRESENTE CE SPECTACLE Après avoir conquis plus de 80.000 spectateurs, nos 4 divas sont de retour avec un nouveau spectacle, 5 nouvelles réductions d’opéras qui passeront au travers du prisme de leur esprit loufoque: les Noces de Figaro, Faust, Rigoletto, Lucia di Lammermoor, la Vie Parisienne. Fortes de leur première rencontre avec le public, les divas, libérées, explorent les moindres recoins de leur folie et de leur fantaisie avec une nouvelle esthétique démesurée et très colorée (costumes: Manish Arora / coiffures et make-up: Christophe Mecca). Sur ce nouvel opus, D.I.V.A passe à un niveau supérieur; le choix du répertoire, plus audacieux, explorant de nouvelles œuvres, de nouvelles sonorités, fera découvrir sous un nouveau jour 5 grands opéras dont certains moins connus du grand public (transcriptions musicales: Stéphane Gassot). Les personnages évoluent, dévoilant de nouvelles facettes de leurs personnalités, plus complexes et seront accompagnés comme toujours de leur fidèle quatuor à cordes.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 31 14 31 14 D.I.V.A

Casino Théâtre Barrière Bordeaux BORDEAUX Rue Cardinal Richaud Gironde

