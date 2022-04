Bordeaux Bruges Lormont Handball / Frontignan Salle Bellegrave Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Salle Bellegrave, le samedi 14 mai à 19:00

Le Bordeaux Bruges Lormont Handball ©, né en 2021 et issu de l’entente des clubs du Bruges 33 Handball et du Lormont Handball Hauts de Garonne, est un club professionnel de handball bordelais qui a pour vocation de ramener le handball masculin girondin au plus haut niveau. Le BBL évolue pour la saison 2021-2022 en Nationale 1 et espère et travaille pour monter en Division pour la saison 2022-2023. [Page Facebook](https://www.facebook.com/bordeauxbrugeslormonthb)

5 € (Gratuit pour les – 10 ans)

Match de hand
Salle Bellegrave
212, rue de la Benauge
33100 Bordeaux

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

