Youzful // Café Bordeaux : Tout sur l'apprentissage ! Bordeaux, 24 janvier 2023 18:00

Vous avez envie de booster votre carrière ? Participer à cet événement ! Vous voulez en savoir plus sur l’apprentissage ? Le Crédit Agricole d’Aquitaine vous invite à son Youzful // Café à Bordeaux le 24 janvier. Au programme : Test de personnalité : découvrez les métiers avec lesquels vous matchez

Shooting photo : réalisez des photos professionnelles dont vous pourrez vous servir pour vos futures candidatures

Prise de parole du Campus du Lac, du CFA de l’université de Bordeaux et du CFA DIFCAM

Atelier d’échanges avec des experts : afin de comprendre les possibilités de carrière en passant par l’apprentissage

Témoignages d'anciens alternants Bref, tout pour comprendre ce type de formation ! ? Pour participer, l'inscription est gratuite et obligatoire : https://wiz.bi/3HSP8jX. Les places sont limitées alors ne perdez pas de temps ! Créer du lien, aider les jeunes dans leur recherche d'emploi et le développement de leur carrière, dynamiser le tissu économique local : telles sont les missions des caisses régionales du Crédit Agricole sur le territoire.

