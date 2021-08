Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Week-end des Grands Crus de Bordeaux Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Week-end des Grands Crus de Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2021 00:00, Bordeaux. 17 – 19 septembre https://www.ugcb.net/fr/accueil, https://www.ugcb.net/fr/le-weekend-des-grands-crus-2021, 0556519191 Week-end des Grands Crus de Bordeaux, le rendez-vous incontournable de tous les amoureux du vin L’Union des Grands Crus de Bordeaux organise cette année, du 17 au 19 septembre 2021, le Week-end des Grands Crus, le rendez-vous devenu incontournable dans la région. Tous les amoureux de la vigne et du vin sont invités, le temps d’un week-end, à s’immerger dans l’univers unique des grandes appellations du vignoble bordelais. Au programme, des échanges privilégiés avec les vignerons, un nouveau format de dégustation et des activités inédites. Retrouvez le planning détaillé sur le site Internet. Bordeaux 33000 33000 Bordeaux Bordeaux Centre Gironde vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

