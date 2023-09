UAV Show 2023 Bordeaux Convention Center Bordeaux, 10 octobre 2023 09:00, Bordeaux.

La Chaire ENAC-Airbus-Sopra Steria Drones & UTM présentera ses travaux les 10 et 11 octobre 2023 à l’occasion de l’UAV Show de Bordeaux. Les nouveaux concepts développés par l’équipe de la Chaire seront présentés lors de démonstrations commentées inédites sur le stand de la Chaire, avec une simulation en conditions réalistes, à l’aide de mini-drones (scénarios UTM, services U-Space, déconfliction tactique et stratégique, gestion des situations d’urgence etc.). Merci par avance de confirmer votre venue et le créneau souhaité via le formulaire ci-dessous.

Bordeaux Convention Center Avenue Jean Gabriel Domergue 33300 Bordeaux Le Lac Bordeaux 33300 Gironde