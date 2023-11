Atelier « Mon idée de projet s’inscrit- elle dans le programme Erasmus+ pour l’Education des adultes ? » Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier « Mon idée de projet s’inscrit- elle dans le programme Erasmus+ pour l’Education des adultes ? » Bordeaux Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux. Atelier « Mon idée de projet s’inscrit- elle dans le programme Erasmus+ pour l’Education des adultes ? » Mardi 5 décembre, 09h30 Bordeaux Gratuit sur inscription Vous avez une idée de projet Erasmus + pour l’éducation des adultes. Vous demandez un financement pour la première fois ? Vous avez déjà bénéficié d’une subvention Erasmus+ pour un projet de coopération et vous déposez une demande de financement pour un projet de mobilité ou inversement ? L’agence nationale en collaboration avec les experts Erasmus+ pour l’éducation des adultes vous proposent une journée d’échanges pour vous accompagner dans la description de la partie narrative de votre projet. Vous aborderez ainsi plus sereinement la rédaction du formulaire de candidature dès que celui-ci sera disponible. Cette journée prendra la forme d’ateliers et se déroulera simultanément dans plusieurs régions. RDV le 05 décembre 2023 de 9h30 à 16h à Bordeaux pour la Nouvelle-Aquitaine. Inscription Si vous souhaitez participer à cette journée, vous devez vous préinscrire en remplissant ce questionnaire avant le 24/11/23. Seuls les candidats à un financement Erasmus + Education des adultes ayant renvoyé la fiche de préinscription dûment remplie, verront leur inscription validée, sous réserve des places disponibles. Plus d’infos Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://erasmusplus.typeform.com/to/mGPM8l9I »}] [{« link »: « https://erasmusplus.typeform.com/to/mGPM8l9I »}, {« link »: « https://agence.erasmusplus.fr/evenements/atelier-mon-idee-de-projet-programme-erasmus-education-des-adultes/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=STD%20ATELIERS%20EA »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bordeaux, Gironde

Autres
Lieu
Bordeaux
Adresse
Bordeaux
Ville
Bordeaux
Departement
Gironde

