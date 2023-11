Conférences – L’énergie citoyenne et locale, l’avenir de la transition énergétique Bordeaux Bordeaux, 29 novembre 2023T 18:00, Bordeaux.

L’UMR 6031 TRansitions Energétiques et Environnementales (TREE), laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales, organise le mercredi 29 novembre à l’Hôtel de Région à Bordeaux, une soirée spéciale sur la thématique de « L’énergie citoyenne et locale, l’avenir de la transition énergétique ». A partir de 18H, deux conférences à destination d’un public large se succéderont, animées par les Professeurs Tracy-Lynn Field et Jacques Le Cacheux. Les deux experts interviendront pour mettre en lumière des initiatives de communautés d’énergie afin d’appeler à la collaboration et à la construction d’un système énergétique plus fiable, équitable et respectueux de l’environnement.

Jacques Le Cacheux, Professeur agrégé des Universités, Économie, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), et Professeur à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées (Ponts-ParisTech), interviendra sur le thème Communautés d’énergie et réseaux : un modèle économique à inventer.

Jacques Le Cacheux va s’attarder sur la stratégie De la Ferme à la Fourchette, dévoilée en 2022 par la Commission européenne. Ce plan qui vise à réduire l’empreinte environnementale du secteur agro-alimentaire européen, à fournir aux consommateurs une nourriture plus saine et abordable, et à rendre les pratiques agricoles plus soutenables, tout en assurant la souveraineté alimentaire de l’UE, est mis à mal par l’inflation sur les produits alimentaires et la montée des tensions géopolitiques. Ces tensions suscitent des oppositions parmi les acteurs des filières agricoles, les industries qui fournissent les principaux intrants, mais également des divergences d’opinion au sein des gouvernements et du Parlement européen. Son exposé est voué à apporter un éclairage sur la situation et à poser des pistes de réflexions.

Cette conférence sera suivie de celle du Professeur Tracy-Lynn Field, forte de plus de vingt années d’expérience en recherche et en enseignement dans les domaines du droit de l’environnement, de l’énergie, de l’eau et du changement climatique. Elle s’arrêtera sur le cas de l’Afrique du Sud pour aborder le vaste sujet de l’intérêt des « Partenariats pour une Transition Énergétique Juste » (JETP) , accords financiers internationaux qui ont pour objectifs de mobiliser des financements pour la transformation du système énergétique de pays émergents pour les communautés locales.

Les JETP visent à aider les pays en développement à forte intensité carbone à accroître leur ambition climatique et à éviter qu’ils ne s’enferment dans leur dépendance au carbone. En Afrique du Sud, l’accord conclu suscite une certaine résistance et sa mise en œuvre a été retardée par la nécessité d’élaborer un plan plus détaillé sur la protection apportée aux travailleurs et aux communautés tributaires du charbon. Dans cet exposé, le Professeur décrira la manière dont les Sud-africains, dont la plupart font face à la précarité énergétique, ont accès aux énergies renouvelables et comment ce type d’accord peut profiter aux communautés de manière plus large.

Cette conférence est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le CNRS, le Réseau Régional de Recherche R3 TESNA, Sciences Po Bordeaux, l’Université Grenobles Alpes et l’Université de Rennes.

