potagère avec Alternative Urbaine Bordeaux Samedi 25 novembre, 10h30 Bordeaux …et mieux comprendre les initiatives citoyennes liées à la végétalisation des rues, les lieux d’alimentation solidaires, et les jardins partagés dans les quartiers sud de Bordeaux.

De Belcier à la place Dormoy, de la graine à l’assiette, nous verrons qu’il n’y a sans doute rien de plus collectif que de se rapprocher de la

Tout public, sur inscription. Bordeaux 33000

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde

