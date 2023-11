Cet évènement est passé Saison linguistique 2023/2024 Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

https://www.facebook.com/photo?fbid=741380534696247&set=pcb.741397248027909 Face au succès des dernières années, nous repartons pour une nouvelle saison des cafés linguistiques autour de la pratique des langues étrangères !!!

Vous avez envie de pratiquer une langue étrangère en partageant un moment convivial ? Ce temps est fait pour vous ! Venez échanger avec nos ambassadeurs dans la langue de votre choix parmi l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais. Suivez-nous sur notre page Facebook « Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine » ou sur notre siteweb europe-bordeaux.eu pour plus d'infoirmations.

