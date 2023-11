Bain de forêt au bois de Bordeaux avec Kea écothérapie Bordeaux Bordeaux, 19 novembre 2023, Bordeaux.

Bain de forêt au bois de Bordeaux avec Kea écothérapie Dimanche 19 novembre, 09h30 Bordeaux Gratuit, sur inscription

Tous les bienfaits apportés à notre santé par la forêt sont aujourd’hui une pratique reconnue par la science qui porte le nom de sylvothérapie.

Être au contact de la nature favorise notre bien-être physique et psychologique.

C’est scientifiquement prouvé par de nombreuses études menées dans le monde entier : les bénéfices sont avérés et considérables.

Prenez trois heures de votre temps pour plonger au coeur de la nature et vous ressourcer pleinement à travers l’éveil des 5 sens.

Tout public, sur inscription.

Bordeaux 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:30:00+01:00 – 2023-11-19T12:30:00+01:00

