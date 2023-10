Géothermie et réseau de chaleur -découverte du site Bordeaux Plaine de Garonne avec Percevoir Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Géothermie et réseau de chaleur -découverte du site Bordeaux Plaine de Garonne avec Percevoir Bordeaux Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux. Géothermie et réseau de chaleur -découverte du site Bordeaux Plaine de

Garonne avec Percevoir Vendredi 17 novembre, 14h00 Bordeaux Gratuit, sur inscription Baser sur les ressources géothermiques du sol (forages à 900 m, voire 1700 m) et sur la ressource biomasse du territoire, ce sont 80 % des besoins qui pourraient être couverts par des énergies renouvelables.

Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur et comment cela fonctionne ?

C’est ce que nous découvrirons avec l’association Percevoir en visitant le site Plaine Garonne.

Tout public, sur inscription. Bordeaux 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelie »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:00:00+01:00

2023-11-17T14:00:00+01:00 – 2023-11-17T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse 33000 Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.8406;-0.576058

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/