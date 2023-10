Rencontres Emploi-Handicap 2023 Bordeaux Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux.

Rencontres Emploi-Handicap 2023 Mardi 14 novembre, 10h00 Bordeaux Entrée libre et gratuite

Les Rencontres Emploi-Handicap reviennent le 14 novembre 2023 !

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi et les Personnes Handicapées (SEEPH), la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise et ses partenaires organisent les Rencontres Emploi-Handicap (REH)

L’objectif est de réunir organismes de formation et employeurs en quête de nouveaux talents et des candidats en recherche d’emploi.

Ce salon est l’occasion pour les personnes en situation de handicap, de rencontrer dans un même lieu, des entreprises, organismes et collectivités de la région qui proposent des postes (CDD, CDI, alternances et stages) dans des secteurs diversifiés. Les REH permettent également de se renseigner sur les organismes qui proposent des cycles et programmes de formation spécifiques.

Les secteurs d’activités proposés sont variés :

Administratif/cadre tertiaire/Fonction Publique

Santé/Social

Transport/Logistique

Vente/Grande distribution

Technicien/BTP/Industrie

Commercial/Téléconseiller

Entretien/Service/Hôtellerie/Restauration

Informatique/Télécom

Des formations, apprentissages/contrats de professionnalisation et des stages seront également à pourvoir !

Vous pourrez également retrouver nos partenaires sur l’événement : MDPH 33 , Agefiph Nouvelle-Aquitaine, FIPHFP, Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Cap Emploi 33, la Mission Locale de Bordeaux, Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, ERIP Bordeaux Métropole, CCI Bordeaux Gironde, ainsi que les services publics de l’Etat !

Entrée libre et gratuite

Palais de la Bourse, 33000 Bordeaux,

Le mardi 14 novembre 2023, de 10h à 17h

Bordeaux BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T10:00:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00

2023-11-14T10:00:00+01:00 – 2023-11-14T17:00:00+01:00