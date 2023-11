Cyclo-Balade : Du graffiti au street art avec Bordeaux Détours Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Cyclo-Balade : Du graffiti au street art avec Bordeaux Détours Bordeaux Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux. Cyclo-Balade : Du graffiti au street art avec Bordeaux Détours Samedi 11 novembre, 14h00 Bordeaux Gratuit, sur inscription ...pour éclairer la relation complexe qu’entretiennent ces deux

frères ennemis.

En filigrane, nous interrogerons notre rapport à l’espace public et nos manières de nous l’approprier.

Tout public, dès 10 ans, sur inscription.

Vélo non fourni

Tout public, dès 10 ans, sur inscription.

Vélo non fourni

Prévoir un cadenas

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

Bordeaux

