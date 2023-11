Cyclo-Balade : Femmes et Féminismes avec Bordeaux Détours Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Cyclo-Balade : Femmes et Féminismes avec Bordeaux Détours Bordeaux Bordeaux, 5 novembre 2023, Bordeaux. Cyclo-Balade : Femmes et Féminismes avec Bordeaux Détours Dimanche 5 novembre, 10h30 Bordeaux Gratuit, sur inscription À la croisée de l’histoire sociale, des études de genre et de l’éducation populaire, cette visite s’attache à faire entendre les voix des femmes

célèbres qui ont façonné le destin de Bordeaux.

C’est aussi l’occasion de questionner ensemble l’évolution de la place des femmes dans notre société et de mettre en résonance les enjeux

des débats féministes actuels. Tout public, dès 10 ans, sur inscription.

