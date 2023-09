BORDEAUX VISIO COMMERCE Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BORDEAUX VISIO COMMERCE Bordeaux Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux. BORDEAUX VISIO COMMERCE Jeudi 5 octobre, 08h30 Bordeaux Comme chaque année, la CCI Bordeaux Gironde organise une journée entièrement dédiée au potentiel en termes d’implantations commerciales sur la ville de Bordeaux. Evènement dédié aux commerçants indépendants et aux enseignes commerciales.

Pré-inscriptions ouvertes dès à présent : https://bit.ly/3r8V1Dk

Une journée organisée par la CCIBG en partenariat avec Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux, Bordeaux Euratlantique, BMA – Bordeaux Métropole Aménagement et La Cali – Communauté d’agglomération du Libournais. Bordeaux BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bit.ly/3r8V1Dk »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

