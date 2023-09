NEXTSPACE 2023 – European symposium Bordeaux Bordeaux, 5 octobre 2023, Bordeaux.

NEXTSPACE 2023 – European symposium 5 et 6 octobre Bordeaux

L’édition 2023 du symposium NextSpace se tiendra les 5 et 6 octobre 2023 à Bordeaux. Deux jours de rencontres et d’échanges pour partager les savoirs, analyses, projets et visions, pendant la Semaine aéronautique et spatiale européenne.

Dans sa fonction « Think Tank », le Centre d’innovation spatial Way4Space rassemble des responsables et experts français, européens et internationaux autour d’un thème d’intérêt pour son activité de recherche.

Way4Space est une initiative conjointe des acteurs territoriaux publics (Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Médard-en-Jalles) et des leaders mondiaux de l’industrie aérospatiale et défense (ArianeGroup, Dassault Aviation et Thales) qui s’appuie sur des acteurs établis pour construire une démarche collective. Elle a pour objet de faire émerger et de transformer des idées en de nouveaux usages dans le champ de la mobilité spatiale et des missions spatiales à des fins scientifiques, environnementales, commerciales et de sécurité.

Infos: https://www.way4space.com/

