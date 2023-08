Le changement climatique et ses impacts sur l’eau et la biodiversité au coeur de nos villes avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Mais au-delà des chiffres sur les augmentations de température futures qui peuvent nous paraître abstraits, quels sont les effets actuels de ces bouleversements ?

La biodiversité, véritable baromètre vivant de la planète, nous offre aujourd’hui des exemples concrets à travers des espèces qui changent, disparaissent ou s’adaptent aux nouvelles conditions de vie.

L’eau, et ses usages sont déjà modifiés et le seront encore plus dans quelques années, nous devons nous adapter à ces changements.

Cette balade permettra de nous éclairer sur ces problématiques et d’observer en ville les nombreux liens entre le climat, la biodiversité et l’eau qui nous entourent.

Agissons en tant que citoyen urbain pour favoriser la transition vers demain.

Cette balade permettra de nous éclairer sur ces problématiques et d'observer en ville les nombreux liens entre le climat, la biodiversité et l'eau qui nous entourent.

Agissons en tant que citoyen urbain pour favoriser la transition vers demain.

Tout public, sur inscription.

