Chœur battant Mardi 26 septembre, 13h30 Bordeaux

Concert de musique chorale

À l’occasion du centenaire de l’Institut Bergonié, le Chœur de l’Opéra investit ces lieux de santé qui sont aussi des lieux de vie et des lieux de sociabilisation. Depuis un siècle, cet important centre de traitement des cancers a aussi montré combien l’art et la culture pouvaient aider les soignants et les patients à mener leur combat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T13:30:00+02:00 – 2023-09-26T14:00:00+02:00

