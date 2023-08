Bordeaux debout, une histoire de révolte avec Bordeaux Détours, Cyclo -balade Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bordeaux debout, une histoire de révolte avec Bordeaux Détours, Cyclo -balade Bordeaux Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux. Bordeaux debout, une histoire de révolte avec Bordeaux Détours, Cyclo -balade Dimanche 17 septembre, 15h00 Bordeaux Gratuit, sur inscription Revivez les soulèvements populaires qui ont fait trembler Bordeaux, la bourgeoise et gare à la répression !

Tout public, dès 10 ans, sur inscription.

Vélos non fournis Bordeaux 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse 33000 Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.8406;-0.576058

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/