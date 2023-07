La Nuit des escaliers Bordeaux Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

La Nuit des escaliers Samedi 16 septembre, 18h00 Bordeaux

Parcours dans différents lieux de la ville

Performance

Dans plusieurs escaliers de Bordeaux, la musique sous toutes les formes investit ces espaces magiques que sont les escaliers : escaliers monumentaux, escaliers secrets, escaliers à double révolution… Le temps d’une soirée, ils deviennent de véritables espaces résonants pour accueillir différentes formes de musique (musique classique, musiques électroniques, musiques improvisées).

Compositeurs du Scrime – Partenariat Studio de Création et de Recherche en Informatique et Musiques Expérimentales (Scrime), Centre Européen Pour l’Improvisation (CEPI), Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine (PESMD), Opéra National de Bordeaux

Dans le cadre des Journées du patrimoine

En savoir plus

Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

#ONBchoeur