Consommer responsable pour agir en faveur de notre santé, du climat, et de la biodiversité avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux.

Trouver les informations sur les conséquences de nos achats (nourriture, vêtements, numérique, voitures, mobilier, produits ménagers…) sont difficiles à obtenir.

S’y ajoute la difficulté de sortir de nos habitudes et des « achats-réflexes ».

Sous forme de balade, Terre & Océan vous propose des outils et des moyens de consommer plus équitablement et durablement.

Modifier ses habitudes de consommation, c’est simple, et cela permet d’agir à son échelle sur énormément de choses !

Tout public, sur inscription

Bordeaux 33000 Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T15:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:00:00+02:00

