La France accueillera du 8 septembre au 28 octobre la 10e édition de la Coupe du Monde de rugby. Seize ans après la Coupe du Monde 2007, vingt nations et 210 000 supporteurs sont attendus en France.

Atout France, en partenariat avec ADN Tourisme, a mis au point 10 séries de 5 vidéos « Bienvenue en France » à l’attention des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie. L’objectif : mieux connaître et accueillir les clientèles internationales.

Découvrez les et formez-vous à l’accueil de 10 nationalités de voyageurs: https://www.atout-france.fr/BienvenueEnFrance

Pour chaque pays, les vidéos abordent différentes thématiques :

• Connaître les principales caractéristiques du pays du visiteur ;

• Connaître le profil des voyageurs sportifs qui viendront en France pour la Coupe du monde pour chacun des principaux marchés ;

• Leurs centres d’intérêts et attentes spécifiques ;

• Les attentes en matière d’accueil et les gestes à faire ou ne pas faire en fonction des nationalités ;

• En bonus, une vidéo dédiée aux principales expressions utiles à l’accueil en différentes langues.

