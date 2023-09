Prix coup de cœur ESS 2023 Bordeaux Bordeaux, 17 août 2023, Bordeaux.

Prix coup de cœur ESS 2023 17 août – 26 octobre Bordeaux

Bordeaux Métropole lance son appel à candidatures pour le Prix coup de cœur ESS 2023

Le Prix désignera 3 lauréats, chacun recevra 5 000€. Il désignera également un prix spécial du jury, non-financier.

Vous pouvez dès à présent candidater, jusqu’au 26 octobre 2023 à minuit, en téléchargeant le dossier de candidature et le document de présentation ci-dessous :

> Dossier de candidature prix coup de coeur 2023.docx

> Présentation du Prix ESS 2023

Votre candidature doit être envoyée par mail à e.escusa@bordeaux-metropole.fr et c.reveillard@bordeaux-metropole.fr, indiquant en objet « Candidature prix coup de cœur ESS 2023 ».

La remise des prix se déroulera le 30 novembre en soirée à Mérignac.

Le Prix coup de cœur ESS de Bordeaux Métropole est un événement en partenariat avec :

ESS appel à candidature