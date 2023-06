Dansons sur les Quais Bordeaux Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

La 19e édition de Dansons sur les Quais aura lieu du 12 au 30 juillet 2023. Cette année, le public pourra profiter de près de 40 initiations, de 19 soirées, et de 5h de spectacles de compagnies de danse. Les temps forts de cette année Battle de danse urbaine + Soirée live le 14 juillet,

Spectacles de danses proposés les samedis et dimanches en fin d’après-midi par des compagnies locales émergentes,

Nouveauté ! : Siestes musicales programmées en début d’après-midi pour profiter du calme de la terrasse, face à la Garonne,

Journée conviviale et gratuite de clôture le 30 juillet rythmée par des animations et du live. Sur place : Buvette et restauration légère, terrasse guinguette ombragée, foodtrucks le soir.

