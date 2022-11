Dialogue citoyen : l’Europe et la transition climatique Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dialogue citoyen : l'Europe et la transition climatique Bordeaux, 8 décembre 2022, Bordeaux.

Gratuit sur inscription

Un temps d’échange pour parler transition climatique avec des invité.e.s de choix ! Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/EuropeDirectBordeaux »}] Viens parler transition climatique avec des invité.e.s de choix !

Le centre Europe Direct Bordeaux-Gironde organise un temps d’échange, à destination des jeunes girondins ainsi que du grand public, dans le but de favoriser le débat autour des transitions et réfléchir à comment allers vers un territoire mieux adapté aux grands enjeux climatiques et écologiques. RDV le jeudi 8 décembre à 17h00 à Bordeaux (lieu à confirmer) pour participer au DIALOGUE CITOYEN SUR l’EUROPE ET LA TRANSITION CLIMATIQUE. Le débat sera animé par Mme Laurence Farreng, députée européenne – Groupe Renew Europe. Des informations supplémentaires ainsi qu’un lien d’inscription sont à venir.

