La Maison de l’Emploi et ses partenaires organisent les Rencontres Emploi Handicap (REH). Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi et les Personnes Handicapées. handicap visuel;handicap auditif;handicap moteur;handicap intellectuel;handicap psychique vi;hi;mi;ii;pi Bordeaux BORDEAUX Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Les rencontres Emploi Handicap reviennent le 17 novembre 2022 ! La Maison de l’Emploi et ses partenaires organisent les Rencontres Emploi Handicap (REH). Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi et les Personnes Handicapées (SEEPH). L’objectif est de réunir organismes de formation et employeurs en quête de nouveaux talents et des candidats en recherche d’emploi. Ce salon est l’occasion pour les chercheurs d’emploi en situation de handicap, de rencontrer dans un même lieu, des entreprises, organismes et collectivités de la région qui proposent des postes (CDD, CDI et alternances) dans des secteurs diversifiés. Les REH permettent également de se renseigner sur les organismes qui proposent des cycles et programmes de formation spécifiques. 5 espaces seront aménagés sur le Forum : Un espace recrutement Un espace animation Un espace formation Un espace création d’entreprise Un espace conseil aux candidats regroupant l’ensemble des partenaires œuvrant en faveur de l’emploi des personnes handicapées pour répondre aux questions des candidats : Cap emploi, Pôle emploi, Agefiph et Fiphfp, MDPH, Mission locale de Bordeaux …

