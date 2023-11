Elliott Armen Blonde Venus, 7 février 2024, BORDEAUX.

Elliott Armen Blonde Venus. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:30 (2024-02-07 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Depuis son adolescence, Elliott Armen – auteur-compositeur-interprète et producteur – compose à la guitare et au piano, en écho aux paysages qui abritent sa maison familiale à Saint-Malo, située au bord d’un magnifique estuaire. Après le lycée, Elliott Armen est parti sillonner l’Europe pendant deux ans pour travailler de ferme en ferme. Tout au long de ces voyages, ses hôtes lui ont transmis un savoir puisé de la terre nourricière. Dans ses bagages : sa guitare et son ukulele, son cahier de notes et un simple micro pour enregistrer ses premières chansons. Aujourd’hui installé près de la maison familiale bretonne, Elliott Armen cultive un terrain en permaculture, redonnant vie à la biodiversité environnante. Elliott Armen, qui a emprunté son nom au phare de l’île de Sein, a enregistré son premier album dans un studio niché sur l’île d’Ouessant. Helium Balloons est sorti le 31 mars 2022, ponctué par un concert exceptionnel en première partie de Miossec, à La Cigale, à Paris. Découvert lors de ce concert à la Cigale, Elliott Armen a signé un contrat avec le prestigieux label SONY MASTERWORKS (Gabi Hartman, Thylacine, Thibault Cauvin…). En septembre 2022, Elliott Armen a été élu lauréat du FAIR. Une version instrumentale, revisitant des titres de son premier album, intitulée Helium, est sortie le 24 mars 2023. En digne héritier d’Elliott Smith, de Sufjan Stevens ou d’Andy Shauf, le jeune Breton de 24 ans mélange, avec singularité, les accords de guitare et de piano à sa voix aérienne. Son œuvre est teintée d’une atmosphère intime et boisée, attachante et intemporelle, toujours ancrée entre terre et mer. Ouverture des portes 19h30 – Accueil billetterie 20h00 – Start concert 20h30 Bar & petite restauration sur place Elliott Armen Elliott Armen

Blonde Venus BORDEAUX Esplanade du Pertuis – Cours Henri Brunet Gironde

