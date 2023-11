Lewsberg Blonde Venus, 12 décembre 2023, BORDEAUX.

Lewsberg Blonde Venus. Un spectacle à la date du 2023-12-12 à 20:30 (2023-12-12 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros.

Lewsberg from Rotterdam est un groupe de rock composé de quatre musiciens, dont le nom s’inspire de l’écrivain Robert Loesberg, célèbre pour son roman Enige Defecten de 1974. C’est l’une des principales sources d’inspiration du groupe : la contre-culture et le cynisme des grandes villes des années 1960 et 1970. Cependant, la musique et les paroles de Lewsberg ont aussi un côté plus doux. Sur leur quatrième album, Out And About, qui sortira le 15 septembre, cette facette est plus présente que jamais. Les chansons pop et rock rudimentaires sont délibérément dépouillées, agrémentées à l’occasion d’une partie de violon ou d’orgue. Dans les textes, la tendance à l’existentialisme et à l’humour noir est nuancée par une ouverture et un engagement presque naïfs. Lewsberg est composé de Shalita Dietrich (chant, guitare basse), Michiel Klein (guitare), Marrit Meinema (chant, batterie) et Arie van Vliet (chant, guitare, violon). Sur billetterie – Ouverture des portes 19h30 – Accueil billetterie 20h00 – Start concert 20h30 Bar & petite restauration sur place

Votre billet est ici

Blonde Venus BORDEAUX Esplanade du Pertuis – Cours Henri Brunet Gironde

13.0

EUR13.0.

