Bordeaux Bastide, entre friches et berges naturelles avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Bordeaux Bastide, entre friches et berges naturelles avec Terre & Océan Bordeaux, 11 mars 2022, Bordeaux. Bordeaux Bastide, entre friches et berges naturelles avec Terre & Océan

Bordeaux, le vendredi 11 mars à 10:00

**Des bords de Garonne aux Archives de Bordeaux Métropole, entre faucons d’églises et orchidées sur les toits, venez redécouvrir la rive droite bordelaise.** **Tout public, sur inscription.** **Le lieu de rendez-vous sera indiqué ultérieurement**

Gratuit, sur inscription

Ancien quartier industriel et industrieux, Bordeaux Bastide s’est construit ces dernières années une identité singulière Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Bordeaux Bastide, entre friches et berges naturelles avec Terre & Océan Bordeaux 2022-03-11 was last modified: by Bordeaux Bastide, entre friches et berges naturelles avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux 11 mars 2022 bordeaux Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde