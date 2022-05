Visite insolite: Bordeaux et l’incroyable légende de Marie Brizard Bar Castan Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite insolite: Bordeaux et l’incroyable légende de Marie Brizard Bar Castan, 22 juillet 2022 10:00, Bordeaux. 22 juillet et 12 août Sur place Tarif adulte : 15€ / Tarif réduit (étudiant) : 10€ / Tarif jeune (13 à 17 ans) : 7€ / Tarif enfant (6 à 12 ans) : 5€ resa@epoktour.fr Plongez au coeur du XVIIIè siècle à Bordeaux lors d’une visite théâtralisée de 2h où votre guide conférencier incarnera Marie Brizard à l’origine de la société d’anisette du même nom. Revivez l’essor commercial de Bordeaux au XVIIIe à travers l’incroyable légende de Marie Brizard à l’origine de la société d’anisette du même nom. Guidés par Marie Brizard en costume d’époque, vous revivrez cette journée du 11 janvier 1755, où sauvant un marin antillais brûlant de fièvre, elle recevra un cadeau qui bouleversera sa vie : la recette d’une boisson bienfaisante anisée et parfumée aux 11 aromates. En se baladant de la place royale jusqu’aux quais puis jusqu’au lieu de la fondation de la Maison Marie-Brizard vous découvrirez le destin d’une femme avant-gardiste de la ville commerciale de Bordeaux qui a su saisir l’opportunité en fondant la société d’anisette Marie-Brizard dans l’idée de soigner les détresses du moment. Visite théâtralisée de Bordeaux de 2h accompagnée d’un atelier sensoriel sur la Marie Brizard.

Visite en petits groupes pour tout public.

Sur réservation, nombre de places limité. Bar Castan 2, quai de la Douane, Bordeaux 33000 Bordeaux Quinconces Gironde vendredi 22 juillet – 10h00 à 12h00

vendredi 12 août – 10h00 à 12h00

