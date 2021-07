Bordeaux Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Bordeaux au XVIIIe siècle : l’Hôtel de Lalande Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Bordeaux au XVIIIe siècle : l’Hôtel de Lalande Musée des Arts Décoratifs et du Design, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordeaux. Bordeaux au XVIIIe siècle : l’Hôtel de Lalande

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Arts Décoratifs et du Design

### Découvrez la collection permanente du Musée des Arts décoratifs et du Design, au sein d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, emblématique du Bordeaux patrimoine mondial de l’UNESCO ! Ses collections constituent un exemple des arts décoratifs français, en particulier bordelais, des XVIIIe et XIXe siècles, et un témoignage de l’histoire de Bordeaux, grand port de négoce au XVIIIe siècle. Le madd-bordeaux fait dialoguer arts décoratifs et design, notamment à travers la présentation renouvelée de sa collection de design au sein des espaces dédiés aux collections anciennes et l’organisation d’importantes expositions temporaires. En 2018, les deux bâtiments qui le composent, l’Hôtel de Lalande et une prison du XIXe siècle, sont classés au titre des Monuments historiques. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le madd-bordeaux vous propose deux évènements : * La visite commentée à lieu le samedi et le dimanche de 11h à 12h : À travers le mobilier et les objets présentés dans l’Hôtel de Lalande, la visite propose une découverte des usages, des pratiques et le quotidien d’une riche famille bordelaise de la fin du XVIIIe siècle. Tout au long de votre découverte des collections, des médiateurs seront disponibles pour répondre aux questions, partager des impressions et échanger des connaissances autour des arts décoratifs, du design, de l’architecture et de l’histoire du musée. * La visite libre a lieu le samedi et le dimanche de 11h à 18h : Tout au long de votre parcours des médiatrices seront disponibles dans les salles pour répondre à vos questions et échanger.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite : le rez-de-chaussée du musée et l’aile des communs (hors étages).

Découvrez la collection permanente du Musée des Arts décoratifs et du Design, au sein d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, emblématique du Bordeaux patrimoine mondial de l’UNESCO ! Musée des Arts Décoratifs et du Design Hôtel de Lalande, 39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Arts Décoratifs et du Design Adresse Hôtel de Lalande, 39 rue Bouffard, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Arts Décoratifs et du Design Bordeaux