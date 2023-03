Le destin de Rosa Bonheur dans la cité provinciale de Bordeaux au XIXeme siècle Au pied de la Colonne des Girondins Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le destin de Rosa Bonheur dans la cité provinciale de Bordeaux au XIXeme siècle Au pied de la Colonne des Girondins, 9 septembre 2022 10:00, Bordeaux. Découvrez la vie bourgeoise provinciale du Bordeaux du XIXème siècle, accompagnés de votre guide conférencier incarnant Rosa Bonheur, artiste libre et audacieuse du XIXe à la destinée fragile. 9 septembre 2022 – 4 mai 2023 1 Le destin de Rosa Bonheur dans la cité provinciale de Bordeaux au XIXeme siècle Découvrez la vie bourgeoise provinciale et étriquée du Bordeaux du XIXème siècle à travers le regard de Rosa Bonheur, enfant rebelle à la destinée fragile.

Vivez avec elle ses inspirations pour la nature, la peinture, la sculpture qui feront d’elle une artiste à la renommée internationale. Marchez sur ses pas, en déambulant dans cette petite cité provinciale bourgeoise du XIXe dans les méandres d’un jardin anglais au cœur d’une nature nourricière qui forgera la carrière artistique de cette femme exceptionnellement libre et audacieuse pour le XIXème siècle.

Visite de 1h30 en petits groupes pour tout public. Pas d’âge minimum.

