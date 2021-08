Bordeaux au fil de l’eau Place de la Bourse, 3 octobre 2021, Bordeaux.

Bordeaux au fil de l’eau

Place de la Bourse, le dimanche 3 octobre à 10:00

Bordeaux au fil de l’eau ———————— De la fontaine des Trois Grâces aux collections du musée d’Aquitaine Après avoir remonté l’ancien cours de la Devèze et du Peugue, longé les traces de l’ancien port romain et des esteys, poursuivez cette découverte au fil de l’eau au musée d’Aquitaine. Nous y découvrirons l’eau à l’origine des grottes, la pêche au paléolithique, les aqueducs et thermes romains et les aménagements successifs liés à l’eau indispensable à la vie de notre cité. _Visite guidée par l’association Percevoir, réalisée en partenariat avec le musée d’Aquitaine._ **Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée du musée d’Aquitaine.**

5€

Après avoir remonté l’ancien cours de la Devèze et du Peugue, longé les traces de l’ancien port romain et des esteys, poursuivez cette découverte au fil de l’eau au musée d’Aquitaine.

Place de la Bourse Place de la Bourse, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00