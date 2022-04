Bordeaux au fil de l’eau : des berges de la Garonne aux collections du musée d’Aquitaine avec Percevoir Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux, le dimanche 3 avril à 10:00

**Cette balade nous mènera jusqu’au musée d’Aquitaine pour y démarrer une visite originale avec l’eau comme fil conducteur.** **Une promenade en ville et au musée (musée gratuit pour tous, les premiers dimanches du mois)** **À partir de 12 ans, sur inscription**

Gratuit sur inscription

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T12:00:00

