POURQUOI LE SAUT DES BALEINES • Compagnie du Tout Vivant BORDEAUX, Archives de Bordeaux Métropole Bordeaux, 22 août 2023, Bordeaux.

POURQUOI LE SAUT DES BALEINES • Compagnie du Tout Vivant Mardi 22 août, 19h00 BORDEAUX, Archives de Bordeaux Métropole Gratuit sans réservation

Subtil cétacé

Une vraie-fausse conférence nous tient en haleine pendant près d’une heure sur la vie des baleines. Fasciné par le texte Pourquoi le saut des baleines de Nicolas Cavaillès, le metteur en scène Thomas Visonneau l’adapte à la scène avec un comédien-conférencier aussi drôle que passionnant, précis et un peu fou, qui nous invite à réfléchir sur les notions d’inutilité et d’absurde, sur un temps qui ne serait pas celui de la vitesse ni de la modernité mais celui des origines et des grands espaces.

Aux côtés du comédien Augustin Mulliez, la dessinatrice Sophie Bataille illustre les propos en peignant, en direct sur de grandes feuilles de papier. Ensemble, ils tâchent de nous expliquer pourquoi les baleines sautent hors de l’eau, une question que ne parviennent toujours pas à trancher les scientifiques. À défaut, on acquiesce bien volontiers à la théorie poétique et farfelue qui nous est proposée par ces artistes-scientifiques.

—

D’après le livre Pourquoi le saut des baleines de Nicolas Cavaillès

Avec Augustin Mulliez et Sophie Bataille • Texte : Nicolas Cavaillès (Editions du Sonneur) • Mise en scène : Thomas Visonneau • Jeu : Augustin Mulliez • Peinture en direct : Sophie Bataille • Créateur sonore : Michaël Martin • Constructions : Emmanuel Obry

Photo : Compagnie du Tout Vivant

—

☀️ MARDI 22.08 À 19H suivi d’une discussion conviviale avec les artistes autour d’un buffet, l’occasion de découvrir l’hôtel des archives métropolitaines et une sélection du fonds documentaire en lien avec le monde marin

☀️ BORDEAUX Sous la glycine des Archives de Bordeaux Métropole, Parvis des Archives 33100 Bordeaux

☀️ TOUT PUBLIC dès 13 ans

☀️ DURÉE : 55 min

☀️ GRATUIT sans réservation

En cas d’intempéries ou de canicule, représentation déplacée dans la salle de conférence des Archives de Bordeaux Métropole > Repli confirmé le jour de la représentation sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’Été métropolitain

Une représentation mise en œuvre en complicité avec les Archives de Bordeaux Métropole

________________

En savoir plus sur la Compagnie du Tout Vivant

________________

Extrait du spectacle

https://youtu.be/4_3M_a_8OJI

________________

Des représentations mises en œuvre pour l’Été métropolitain en collaboration étroite avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

—

Une programmation mise en œuvre par Bordeaux Métropole en collaboration étroite avec ses partenaires, dans le cadre de l’Été métropolitain 2023.

—

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et avec #etemetro

BORDEAUX, Archives de Bordeaux Métropole Parvis des Archives, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/compagnie-du-tout-vivant/ »}, {« data »: {« author »: « Compagnie du Tout Vivant – Thomas Visonneau », « cache_age »: 86400, « description »: « TEASER du deuxiu00e8me volet de la « Trilogie du Vivant » : POURQUOI LE SAUT DES BALEINES. (ru00e9alisation : Guillaume Cousty)nn »Pourquoi le saut des baleines » a u00e9tu00e9 cru00e9u00e9 au Thu00e9u00e2tre de la Mu00e9gisserie – Scu00e8ne Conventionnu00e9e de St Junien en janvier 2021.nTexte : Nicolas Cavaillu00e8s (u00e9ditions du Sonneur)nMise en scu00e8ne : Thomas VisonneaunJeu : Augustin MullieznPeinture en direct : Sophie BataillenCru00e9ation musicale : Michau00ebl MartinnCru00e9ation du00e9cors : Emmanuel ObrynProduction : Compagnie Thomas VisonneaunCo-Production : Thu00e9u00e2tre de la Mu00e9gisserie – Scu00e8ne Conventionnu00e9e de St Junien.nPartenaires : Thu00e9u00e2tre Comoedia – Marmande / Auditorium Sophie-Dessus – UzerchenSoutien : IDDAC Gironde », « type »: « video », « title »: « Pourquoi le saut des baleines : TEASER! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/4_3M_a_8OJI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=4_3M_a_8OJI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn_PzzlwSe1NRqS6rrnhQ4w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/4_3M_a_8OJI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T19:00:00+02:00 – 2023-08-22T19:55:00+02:00

2023-08-22T19:00:00+02:00 – 2023-08-22T19:55:00+02:00

©Compagnie du Tout Vivant