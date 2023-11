Pitt Ocha – Les Ogres De Barback AIR RAFAEL PADILLA, 30 novembre 2023, BORDEAUX.

Pitt Ocha – Les Ogres De Barback AIR RAFAEL PADILLA. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 31.0 à 31.0 euros.

REPRESENTATIONS TOUT PUBLIC Il s’agit d’un spectacle accessible dès 3 ans pensé pour petits et grands! 5 représentations pour que tout le monde puisse en profiter. C’est une tournée Pitt Ocha, quatrième opus pour ce petit personnage créé il y a 20 ans.Pour ceux qui ne connaissent pas, les Ogres de Barback c’est 25 ans de scène, 5 frères et soeurs qui partagent la même passion.Artistes, musiciens, conteurs, Les Ogres touchent à tout et le résultat est toujours un succès. Pitt Ocha a ce don merveilleux de jongler avec les bruits et les sons. Sous son chapiteau, il les lance, les dompte, en fait des musiques, des chansons. Aujourd’hui, il nous invite, artistes et public, dans son univers, nous emmène à travers le monde, pour nous présenter sa panoplie de sons d’horizons multiples et variés. Dans un spectacle musical, qui revêtira certains atours du cirque traditionnel, sous un chapiteau coloré intégralement décoré, nous vivrons ses aventures et ses rencontres dans un véritable maelstrom visuel et sonore. Tout sera suggéré, proposé, et si comme lui nous nous laissons aller, grâce aux sons qu’il a rapportés et à notre imagination, nous pourrons rencontrer tour à tour tous ses amis… tout en poésie et mélodies. À nous tou(te)s de jouer, ensemble ! Les Ogres de Barback Ouverture des portes 1h avant le spectacle : « La Ménagerie du Son » se chargera de vous accueillir avec des machines à bruits, à sons, automates à musique et créations autonomes. Ils y côtoieront d’autres objets qui n’attendront que l’on s’amuse avec eux, qu’on les secoue, qu’on les agite… qu’on les rende vivants ! Cette ménagerie, située comme il se doit à l’extérieur du chapiteau, sera un espace de visite pour le public hors du temps de spectacle, dans l’esprit des cirques d’antan. Point d’animaux rares en captivité ici. Visite qui sera argrémentée de la présence d’un Monsieur Loyal. Les Ogres de Barback

AIR RAFAEL PADILLA BORDEAUX 86 Quais de Queyries Gironde

