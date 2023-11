Boutique éphémère Maison d’Arche du 9 au 17 décembre à Bordeaux 8 cours du 30juillet Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux.

Avant-goût des fêtes : Maison d’Arche ouvre son Christmas pop-up store en face du marché de Noël de Bordeaux ! L’adresse idéale pour remplir sa hotte avec les vins de la propriété (Grand cru classé de Sauternes, vin blanc sec, vin rouge, vins pétillants méthode traditionnelle), et les gourmandises de l’épicerie fine. Les coffrets de cuvées et les délices du terroir se donnent rendez-vous au pied du sapin pour des surprises aux arômes festifs. Des dégustations et jeux-concours rythmeront également cette semaine festive. Alors, faites le plein d’idées-cadeaux vinédites pour (vous) faire plaisir…

RETROUVEZ AUSSI TOUS LES PRODUITS D’ARCHE SPIRITS À CETTE MÊME ADRESSE : D’Arche Spirits est une jeune maison hébergée dans le vignoble bordelais. Fondée en 2017 par un trio d’amis, elle se destine à la production de spiritueux inspirés. La gamme se compose d’un whisky, d’un gin, d’un rum, tous affinés en fûts de Sauternes du Château d’Arche. Cette technique permet d’étoffer encore davantage leur palette

8 cours du 30juillet 8 cours du 30 juillet, 33000 Bordeaux Triangle d’Or Bordeaux 33000 Gironde