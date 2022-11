Un Noël à Bord’eau Village Bord’eau Village Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

En Décembre, venez vous amuser à Bord’eau Village sur les quais, de nombreuses animations de noël attendent petits et grands ! Bord’eau Village Bord’eau Village Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Programme complet Samedi 3 et dimanche 4 décembre De 14h à 18h au Hangar 16 : massage Kobido et soins des mains, pose de vernis tout pour sublimer avant les fêtes. Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre Hangar 18 : vente de sapins Plante Pour Tous. Samedi 10 et dimanche 11 décembre De 10h à 19h (pause dej 12h30-14h), Hangar 16 : atelier coloriage géant, dessin pas à pas « Macarons et Canelés » avec l’illustratrice bordelaise Camille Piantanida, séance dédicace de ses albums « Macarons et Canelés ». Samedi 17 et dimanche 18 décembre De 14h à 19h, Hangar 16 : ateliers Furoshiki et customisation d’étiquettes pour des emballages cadeaux originaux. Du lundi 19 au vendredi 23 décembre De 11h à 18h, les poneys du Père Noël adorent se balader sur les quais. Du lundi 19 au mercredi 21 décembre De 14h à 18h, Hangar 18 : séance photo dans un décor de Noël par Marion Herlin. Et également : Présence sur le marché de Noël de Bordeaux avec un chalet unique !

Des illuminations installées dès le 18 novembre & 2 vitribulles installées sur la placette entre les Hangars 17 et 18 avec des décors féériques.

