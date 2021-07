Ciboure Place Dante Antonini Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Bordagain , un îlot d’architecture Place Dante Antonini Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Bordagain , un îlot d’architecture Place Dante Antonini, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Ciboure. Bordagain , un îlot d’architecture

du lundi 26 juillet au lundi 23 août à Place Dante Antonini

Surplombant le centre historique de Ciboure, la colline de Bordagain s’est urbanisée dès la fin du XIXe siècle puis transformée avec l’implantation d’une ville-jardin durant l’apogée de l’époque balnéaire. Flânez dans les rues de ce quartier remarquable, véritable catalogue d’architecture à ciel ouvert, puis prenez de la hauteur depuis la tour de Bordagain pour profiter d’un panorama exceptionnel à 360° ! (selon météo)

Tarif : 8€ / Gratuit moins de 16 ans / Sur inscription dans les Offices de Tourisme

Balade commentée Place Dante Antonini Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T11:30:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T11:30:00;2021-08-23T10:00:00 2021-08-23T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Place Dante Antonini Adresse Ciboure Ville Ciboure lieuville Place Dante Antonini Ciboure