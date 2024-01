Fête du bois Bord-Saint-Georges, dimanche 11 février 2024.

Fête du bois Bord-Saint-Georges Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Fête du bois par l’association les 3 z’écoles SBL en partenariat avec l’association des Bûcherons Auvergnats. Marché de producteurs et d’artisans, activités enfants et adultes.

Démonstration de coupe de bois sportive et sculpture à la tronçonneuse. Vin et jus chauds, buvette et restauration thème Canada.

Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine



L’événement Fête du bois Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2024-01-15 par Creuse Confluence Tourisme